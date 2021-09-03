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ارتفاع عدد ضحايا إعصار "آيدا" إلى 45 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا إعصار
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا مصرعهم بشمال شرقي الولايات المتحدة جراء إعصار "آيدا".

العالم - الاميركيتان

وأشارت القناة إلى أن عدد الضحايا في ولاية نيويورك بلغ 15 شخصا، و23 شخصا في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وما لا يقل عن 5 أشخاص في بنسلفانيا، إضافة إلى ضحايا في ماريلاند وكونيتيكت.

وكانت الحصيلة السابقة عند 29 شخصا.

وأفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية، بأن من بين الضحايا في مدينة نيويورك 4 نساء وطفل في السنة الـ2 من العمر.

وأعلنت سلطات 3 ولايات حالة الطوارئ بسبب إعصار "آيدا"، الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضي، وأعقبته أمطار غزيرة وعواصف.

وأغرقت الأمطار عددا من الشوارع والمباني ومحطات المترو في مدينة نيويورك. وتسببت الأمطار بتعطل العمل في 3 مطارات في المدينة.

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