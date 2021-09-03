رئيس البرلمان الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لحل الازمة

العالم-ليبيا

وقال عقيلة صالح إن مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية مضيفا أن مجلس النواب قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة.

وأوضح أنه لا مصالحة وطنية قبل انتخاب رئيس لكل الليبيين عن طريق الانتخاب المباشر , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

وتابع صالح أن هناك انقساما وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ.

وكان رئيس البرلمان الليبي قد صرح في وقت سابق بأن انتخاب رئيس جديد لليبيا له أثر مهم جداً من حيث العمل على خروج كافة الأجانب والأتراك من البلاد، كما سيعيد قوة الدولة وتماسك أبنائها وتوحيد الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية. وشدد على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مضيفا أن إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.