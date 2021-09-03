الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعزز تقدمه على حزب ميركل

العالم - اوروبا

وبلغ مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاستطلاع الذي أجرته "إنفراتست ديماب" بطلب من إذاعة ARD، والذي نشرت نتائجه يوم الخميس، 25%.

ومن جهة أخرى، بلغ التأييد لتكتل المحافظين المتكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي 20%، ولحزب الخضر 16%، وللحزب الديمقراطي الحر الليبرالي 13%، ولحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف 12% ولحزب اليساريين 6%.

وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 نقاط عنه في أوائل أغسطس الماضي، وانخفض 7 نقاط للمحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخبا وأجري من الاثنين إلى الأربعاء هذا الأسبوع.

وستجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر الجاري.