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الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعزز تقدمه على حزب ميركل

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعزز تقدمه على حزب ميركل
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حقق تقدما على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي قادته حتى الفترة الأخيرة المستشارة أنغيلا ميركل.

العالم - اوروبا

وبلغ مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاستطلاع الذي أجرته "إنفراتست ديماب" بطلب من إذاعة ARD، والذي نشرت نتائجه يوم الخميس، 25%.

ومن جهة أخرى، بلغ التأييد لتكتل المحافظين المتكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي 20%، ولحزب الخضر 16%، وللحزب الديمقراطي الحر الليبرالي 13%، ولحزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف 12% ولحزب اليساريين 6%.

وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 نقاط عنه في أوائل أغسطس الماضي، وانخفض 7 نقاط للمحافظين، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخبا وأجري من الاثنين إلى الأربعاء هذا الأسبوع.

وستجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر الجاري.

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