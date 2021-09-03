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عمان تدشن حلم الوصول لمونديال قطر.. بفوز تاريخي

عمان تدشن حلم الوصول لمونديال قطر.. بفوز تاريخي
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

فجر منتخب عمان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الياباني في عقر داره (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات آسيا النهائية لكأس العالم 2022.

العالم - رياضة

ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه عصام الصبحي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية.

وحقق الأحمر أول انتصار له على الساموراي حتى الآن، ولم يخسر المنتخب العماني في آخر 7 مباريات خاضها، منها 4 مباريات ودية خلال معسكره في صربيا، وفاز في جميعها.

وحصد منتخب عمان نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الأولى بانتظار نتائج بقية المواجهات.

وتضم المجموعة الأولى إضافة إلى سلطنة عمان واليابان كلا من أستراليا والسعودية والصين وفيتنام.

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