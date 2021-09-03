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فنزويلا... جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والمعارضة 

فنزويلا... جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والمعارضة 
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية بوساطة النرويج اليوم الجمعة.

العالم - الاميركيتان

وكانت الجولة السابقة قد جرت في 13-15 أغسطس الماضي. وتم توقيع مذكرة، أكد فيها الجانبان السعي إلى احترام سيادة القانون والنظام الدستوري لفنزويلا، والتعايش السياسي والاجتماعي ونبذ العنف والتعويضات لضحايا العنف وحماية الاقتصاد الوطني والضمانات لتنفيذ الالتزامات.

واتفق الجانبان على العمل على ضمان حقوق جميع المواطنين الفنزويليين والضمانات الانتخابية مع تحديد جدول الانتخابات بمشاركة المراقبين، والعمل على رفع العقوبات واستعادة حقوق المشاركين في العملية السياسية.

وكان الجانبان قد وصفا الجولة الأولى من المفاوضات بأنها جرت بشكل إيجابي.

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