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وفاة رئيس الأركان الايرانية السابق

وفاة رئيس الأركان الايرانية السابق
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

توفي رئيس الأركان الايرانية السابق اللواء حسن فيروز آبادي بعد معاناة من مرض عضال.

العالم - ايران

وكان فيروز آبادي يشغل منصب رئيس الأركان الايرانية لـ 27 عاما، ثم اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، قائد الثورة الاسلامية قرارا عام 2016 بتعيينه مستشاره الأعلى، كما قام قائد الثورة بتعيينه عضوا رئيسيا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأصدر اللواء محمد باقري الرئيس الحالي للأركان الايراني بيانا نعى فيه الفقيد واصفا فقدانه بالخسارة الكبيرة.

واشار اللواء باقري الى الدور الذي لعبه الفقيد خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران وكذلك توليه منصب رئاسة الاركان بعد انتهاء الحرب،، حيث قام بتعزيز وتطوير القوات المسلحة الايرانية وقدراتها العسكرية، مشيدا بدوره في التنسيق بين القوى العسكرية الايرانية.

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