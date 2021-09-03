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مباركة لبنانية - فلسطينية لحرية أنهار الديك

مباركة لبنانية - فلسطينية لحرية أنهار الديك
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

باركت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للاسرى والمحررين للحركة الاسيرة في السجون الصهيونية وللشعب الفلسطيني ولكل احرار الامة والعالم، حرية الاسيرة الحامل انهار الديك التي قاومت وصبرت ومعها جنينها الاسير.

العالم_لبنان

وقالت في بيان اليوم الجمعة : انها الارادات تصنع الملاحم البطولية في الصمود والصبر. لقد أذعن العدو الصهيوني وادارة السجون لإرادة الاسيرة الفلسطينية الحامل انهار الديك وخرجت الى الحرية لتؤكد اننا في الحركة الاسيرة ارادتنا هي الاقوى وان العدو لواهم انه يستطيع ان يكسر الارادات.
أضافت: نبارك لكم جميعا هذا الانتصار للاسرى ونؤكد اننا في الهيئة باقون على عهد اسرانا في النضال والجهاد والمقاومة من أجلهم، فحريتهم هي عنوان الامة بل حياة الامة. ونؤكد ان شعبا بهذا الحجم من التضحيات والصبر والصمود منتصر لا محالة.
اننا نتوجه لكل الامهات والاخوات والمناضلات في السجون الصهيونية لنقول لهن انتن عنوان كرامة الاسرى وانتن عنوان فلسطين ومقاومة فلسطين.
وختمت الهيئة: يا اسرانا، إن صمود انهار الديك مع جنينها هو دليل ان الارادات لا يمسها قيد عدو جبان استقوى بكل جبروته على امراة حامل بجنينها وامعن في تعسفه وقهره. نؤكد ان حرية الاسرى باتت الاقرب وان حرية الاسرى هي اولوية المقاومة وجهاد المقاومة.

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مباركة لبنانية - فلسطينية لحرية أنهار الديك

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