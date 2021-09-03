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الجهاد الاسلامي تبارك للاسيرة المحررة انتصارها

الجهاد الاسلامي تبارك للاسيرة المحررة انتصارها
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي، للأسيرة المحررة أنهار الديك الإفراج عنها من سجون الاحتلال وانتصارها على السجان.

العالم-فلسطين

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي في تصريح صحفي: الأسيرة المحررة أنهار الديك حرة عزيزة وستضع مولودها بإذن الله وهي تنعم بالحرية.

وأضاف سلمي: إننا إذ نبارك انتصار الأخت أنهار فإننا نعتبر تجربتها نموذجاً مقاوماً يفخر به كل فلسطيني وكل حر مؤكدا أن الأحرار يولدون أحراراً ويعيشون كراماً منتصرين ، وأصحاب الإرادة لن تهزمهم آلة القمع والإرهاب.

وأوضح سلمي أن إنجازات الحركة الأسيرة وانتصاراتها ستبقى متواصلة بفضل صمود وبسالة الأسرى وبدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وباعتبارهم في رأس أولويات المقاومة.

ونقل موقع فلسطين اليوم ان سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة الديك، الحامل في شهرها التاسع، بعد اعتقال دام نحو 5 أشهر، وذلك بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12500 دولار)، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها بمدينة رام الله.

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