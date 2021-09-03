ما رأيكم .. كيف تمکنت المقاومة من كسر الحصار الاميركي على لبنان؟

العالم - مارأيكم

يرى باحثون سياسيون ان هناك صراع وجودي بين الفرق السياسية اللبنانية وحكومة نجيب ميقاتي لن تصبر النور لانه الوجه الاخر لسعد الحريري ولايملك الخيارات في تشكيل الحكومة.

ویقول باحثون سیاسیون ان نجاح نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة وفق رؤية مستقبلية سيؤدي الى قتل سعد الحريري سياسيا لانها حكومة تمهد لانتخابات تغير امور كثيرة على الساحة اللبنانية حيث سعد الحريري الذي فقد في هذا التغيير فقد السلطة وفقد المال وجزء كبير من شعبيته وهو يعلم ان نجيب ميقاتي منافس له على الساحة السياسية والحريري لن يسمح لميقاتي بان يشكل حكومته.

ویوضح هؤلاء ان اميركا حاولت ان تعلب لعبة الشرطي الشرير والطيب، الشرير سعد الحريري و الطيب نجيب ميقاتي تحت وطأة ضغوطات معيشية وسياسية ودولية لتشكيل الحكومة وفقا لرؤية اميركية ولكن أعياهم وقوف الرئيس اللبناني ميشال عون على نفس الثوابت التي تحدث عنها ايام تكليف سعد الحريري.

ويؤكد هؤلاء على ان رئيس الجمهورية ميشل عون اعلن الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة حيث قبل نجيب ميقاتي ان يتعاون مع رئيس الجمهورية وفقا لهذه الخطوط ولكن تغير موقفه لاحقا حيث يريد ان يغير هذه الخطوط والمبادئ حتى يهمش دور رئيس الجمهورية.

ویبين هؤلاء ان في اسقاط الحكومة دائما الثلث المعطل يملكه رئيس الحكومة وخير دليل ما حصل في عهد سعد الحريري في اصعب الاوقات سخونة في لبنان قدم استقالته وعطل البلد بكامله.

وبشأن الموقف الاميركي من تخفيف الحصار على لبنان يؤكد هؤلاء ان اميركا استدرك صلابة ومرونة محور المقاومة تطوره التقني لذا اصبحت تغيير في معادلتها في ظل الحصار وهذا يبين هزيمة اميركا في سياسة الحصار ودخولها زمن الخيارات الصعبة.

من جهة اخرى يستبعد اعلاميون من امکانية تشکیل الحکومة فی لبنان فی وقت قریب لان الحوار والتشارك فی القرار والتشاور بین رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتم عبر وسطاء ووكلاء و مستشارين ومكاتب اعلامية.

ویقول هؤلاء ان تشكيل الحكومة في لبنان دونها عقبات اكبر بكثير من العقبات التي نراها في وسائل الاعلام والتي نقرؤها لان هناك اسباب تتعلق بطبيعة النظام والدستور اللبناني وللقراءة رئيس الجمهورية ورئيس المكلف للمادة 53 من الدستور اللبناني".

ویضیف هؤلاء ان قراءة للمادة 53 (التي تنص على مشاركة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة) من الدستوزر اللبناني ملتبسة رئيس الجمهورية يرأها من منظار ورئيس الحكومة يرأها من منظار آخر لذا هناك ازمة في النظام والدستور اللبناني.

ویشدد هؤلاء على ان لبنان اليوم امام مأزق لان هناك خصومة سياسية مابين انتماءات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، موضحا ان نجبيب ميقاتي لديه شخصية دبلوماسية ومرنه لكنه تابع لنادي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس الحريري ولايستطيع ان يخرج من الشروط والمعايير الموجودة عند سعد الحريري.

ويؤكد هؤلاء ان المشكلة الاساسية في الحكومة اللبنانية هي في المهمام التي ستتصدى له الحكومة بعد تشكيلها، مقترحاً ان يكون هناك اتفاق على البيان الوزاري في لبنان قبل ان تشكل الحكومة.

وحول زيارة وفد الكونغرس الاميركي یقول اعلامیون ان والهدف الاساسي من هذه الزيارة هو زيارة الكيان المحتل وايجاد تواصل مابين ادراة بايدن وحكومة الاحتلال الاسرائيلي.

ويستبعد هؤلاء ان تكون لدى اميركا نية حسنة من اجل تشكيل الحكومة في لبنان بسبب موقف اميركا من لبنان وفرضها حصار اقتصادي عليه منذ عام 2019 الى اليوم، معتبرين مايدور من زيارات وتصريحات اميركية مجرد الفاظ تقال.

ويشدد هؤلاء على ان سبب تغيير الموقف الاميركي حيال لبنان وتشكيل الحكومة فيه و تزويد لبنان بالغاز عبر الاردن ومصر وبالكهرباء عبر سوريا هو الخرق الاستراتيجي العظيم وكسر حصار لبنان من قبل المقاومة في البنان عبر سفينة الوقود الايرانية لهذا اميركا استدركت ان حصارها لم يعد له اي معنى ولم يعد موجود وان لبنان سوف يتجه الى الشرق لامحال.

ويؤكد نواب في البرلمان اللبناني ان اميركا اعتمدت الحصار الاقتصادي على لبنان من اجل ان تجويع الشعب اللبناني و ظناً منها بهذا الشكل سينتفض الشارع اللبناني على المقاومة ويستنجد اميركا لمساعدته لانها تعتبر كل من يعادي كيان الاحتلال يجب ازاحته.

ويقول هؤلاء ان اميركا في عهد ترامب كانت لها نية الحرب مع المقاومة لكن تراجعت عنها فلذلك اتخذوا سياسية تجويع الشعب اللبناني والحصار الاقتصادي والمضيقة المعيشية حتى ينتفض الشعب اللبناني ليستنجد الشعب بأمريكا للخلاص من الوضع، كما علت اصوات حلفاء اميركا خلال الفترة الاخيرة في الداخل اللبناني تطالب بان يكون السلاح فقط في حوزة الجيش البناني وهذا يعني نزع سلاح المقاومة وان يكون لبنان دولة محايدة وهذا يعني ان لا حرب مع الاحتلال الاسرائيلي، وظنوا بأن الغرب سوف يحمي لبنان ويمد له يد العون الاقتصادية و يعيد انتعاشه في حال نزع سلاح المقاومة راهنوا على الانتخابات بان الشعب سيقف ضد المقاومة لكن رهانهم باء بالفشل.

ويضيف هؤلاء النواب انه عندما اتي حل ازمة لبنان من ايران عبر المقاومة لانقاذ الشعب اللبناني من وضعه المأساوي الذي وصل اليه خلال الاشهر الاخير حيث قدمت المقاومة تمويلاً للمستشفيات لاستمرار وتمويل الافران و مصانع الادوية وتأمين الكهرباء وكل ما الى ذلك ولكافة الشعب اللبناني دون تميز بين احد.

ويشدد هؤلاء على ان مجيئ حل الازمة في لبنان من ايران عبر المقاومة استفز أمريكا لذلك ارسلت واشنطن وفد الكونغرس كي يقيم الوضع في لبنان وأسباب فشل اميركا في سياسية الحصار الاقتصادي على الشعب اللبناني ولذا امل الوفد الأمريكي بان تشكل حكومة في لبنان خلال 48 ساعة من اجل قطع الطريق على ايران وحزب الله في عملية انقاذ الشعب اللبناني من معاناته لتقول للشعب اللبناني بأنها المنقذ الوحيد للشعب اللبناني حيث فشلت أمريكا في تحقيق هذا الامر.

مارأيكم: