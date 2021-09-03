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3 حالات وفاة في غزة اثر اصابتهم بكورونا

3 حالات وفاة في غزة اثر اصابتهم بكورونا
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 3 اشخاص واصابة نحو 1420 أخرين بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية .

العالم-فلسطين

وأوضحت الوزارة في بيان لها , أن الطواقم الطبية اجرت 5714 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، تبين اصابة 1420 اصابة جديدة بكورونا , حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وأشارت إلى أن 404 مصابًا بفيروس كورونا تعافت من الفيروس ليصبح اجمالي المتعافين 118655.

وأوضحت أن 3 حالات وفاة تم تسجيلها اليوم الجمعة ليصبح اجمالي عدد المتوفين منذ انتشار الفيروس في قطاع غزة حوالي 1154.

وبينت أن اجمالي الحالات النشطة من مصابي فيروس كورونا في القطاع اليوم بلغ حوالي 15094 حالة.

وحول عدد المصابين المحتاجين لرعاية طبية في المستشفيات بلغت حوالي 262 حالة، بينما الحالات الخطيرة والحرجة بلغت 173 حالة.

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3 حالات وفاة في غزة اثر اصابتهم بكورونا

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