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حملة صهيونية شرسة على الثقافة العربية الفلسطينية

حملة صهيونية شرسة على الثقافة العربية الفلسطينية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الحملة الصهيونية الشرسة على الثقافة والهوية العربية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وقال الهدمي إن الاحتلال الصهيوني يستهدف البشر والحجر والشجر في مدينة القدس عبر سلسلة لا تتوقف من الانتهاكات والاعتداءات حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

وأشار إلى إقدام الاحتلال على تغيير أسماء شوارع ببلدة القدس القديمة بعد هجمة على مديرية التربية والتعليم بالمدينة، وأضاف ما يقوم به الاحتلال من تغيير أسماء الشوارع وتزييف الحقائق لن يغير وجه المدينة العربي الفلسطيني، وتابع ستفشل ايضا كل محاولات فرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المقدسيين.

وشدّد على أنهم مهما فعلوا سيبقى شارع الواد وستبقى شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان ونابلس والزهراء فهي الأصل والعنوان.

ولفت الهدمي إلى أنه لا يمكن فصل استهداف الثقافة الفلسطينية ومحاولات تغيير معالم المدينة عن عمليات الهدم والإخلاء القسري والاستيطان.

وقال: كلها تأتي في سياق مخطط واحد متكامل يستهدف القدس العربية بهويتها وسكانها ومبانيها وشوارعها ومساجدها وكنائسها.

واختتم: ستبقى القدس هي القدس بصمود سكانها الاسطوري بمدينتهم المقدسة.

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