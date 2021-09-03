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"طالبان" تعلن وصول وفد إماراتي إلى كابل اليوم 

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان" أن وفدا إماراتيا رسميا يصل اليوم الجمعة إلى العاصمة الافغانية كابل لإجراء محادثات معها.

العالم - افغانستان

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن طائرة إماراتية ستهبط في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، وعلى متنها مسؤولون رفيعو المستوى من هذا البلد العربي سيجرون محادثات مع قيادات في الحركة.

بدورها، أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن حكومة هذه الدولة أرسلت اليوم إلى أفغانستان طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، "في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن" (حسب الوكالة).

ولم تتحدث "وام" عن وجود أي مسؤولين إماراتيين على متن الطائرة.

يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.

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