روسيا تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان

العالم-افغانستان

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في تصريح اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل أن تفسح المواجهة بين جماعة "طالبان" والطاجيك الأفغان في بنجشير الطريق للمفاوضات.

وأوضح أنه "فيما يتعلق بإمكانيات حل مشكلة أفغانستان سلميا، أعتقد أنها موجودة. آمل الآن أن تفسح المواجهات الأخيرة في شمال أفغانستان في بانجشير الطريق إلى للمفاوضات".

تأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي وسط تضارب المعلومات حول إعلان محتمل للحكومة الافغانية اليوم برئاسة الملا برادر، وذلك وسط أنباء عن خلافات مع شبكة حقاني الذراع العسكري الأبرز في طالبان.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر في جماعة "طالبان" بأن الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.