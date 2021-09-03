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السيرة الذاتية للمرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، هو محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم حفيد السيد محسن الحكيم، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف في العراق.

العالم - خاص بالعالم

ولد في مدينة النجف الاشرف في الثامن من شهر ذي القعدة الحرام عام 1354 للهجرة الموافق لسنة 1936 للميلاد

تلقى السيد الحكيم تعليمه من جده السيد محسن الحكيم ووالده المرجع اية الله السيد محمد علي الحكيم.

كما تتلمذ عند استاذه اية الله العظمى الشيخ حسين الحلي (قدس سره). حيث لازم السيد الراحل الشيخ الحلي في جلساته العلمية العامة.

كما درس السيد الراحل الحكيم عن المرجع الراحل اية الله العظمى السيد الخوئي (قدس سره)، حيث حضر لديه في علم الأصول لمدة سنتين،

منذ أن انتمى سماحة السيد الحكيم في بداية سني حياته للحوزة العلمية عايش التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

ووعى مسؤولية علماء الدين وتصديهم للتيارات المنحرفة الوافدة والأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة، حيث تعرض للاعتقال مع أسرة ال الحكيم ابان نظام البعث البائد لأكثر من ثمان سنوات.

تنوع نشاط سماحته بين التدريس على مستوى البحث الخارج في الفقه وفي علم الأصول.

كما اهتم بإحياء المناسبات الدينية بإلقاء المحاضرات الثقافية العامة، وكان يشارك زوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام في زيارة الاربعين بالمشي نحو كربلاء المقدسة رغم سنوات عمره

ومن ضمن النشاط العلمي للسيد الراحل تأليف عدد من الكتب المتنوعة منها «الكافي في الأصول»، كتاب الخمس، وهو كتاب فقهي استدلالي، وكتاب المنهاج والكثير من المؤلفات التي الف جزء منها اثناء فترة اعتقاله

تابع السيد الحكيم الأحداث التي تهم العالم الإسلامي واتباع أهل البيت (عليه السلام) والتحديات التي تواجههم، وكانت له على الدوام المواقف والخطوات المناسبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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