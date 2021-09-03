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مشعل يهنئ أنهار الديك بالإفراج عنها

مشعل يهنئ أنهار الديك بالإفراج عنها
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل اتصالاً هاتفيًا مع الأسيرة المحررة أنهار الديك التي أفرج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني مساء أمس الخميس.

العالم ـ فلسطين

واطمأن مشعل خلال الاتصال على المحررة أنهار الديك؛ مهنئًا إياها بالإفراج عنها من سجون الاحتلال لتضع مولودها المنتظر وهي خارج السجن بين أهلها ومحبيها.

وفي سؤاله عن أوضاع الأسيرات داخل السجون؛ شرحت الأسيرة الديك لمشعل ظروف الأسيرات الصعبة داخل السجون؛ إلاّ أنهن يتمتعن بمعنويات عالية وقوية.

وشكرت الأسيرة الديك أبو الوليد على اتصاله والاطمئنان عليها وعلى أوضاع الأسيرات؛ موجهةً التحية إلى شعبنا الفلسطيني وكل من وقف معها في محنتها وهي داخل السجن.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن الأسيرة أنهار الديك (26عامًا) من سجن الدامون على حاجز سالم العسكري غرب جنين.

واعتقلت الديك في 8 مارس الماضي، وكانت حاملًا بجنينها في شهرها الثالث، وعانت ظروفا صحية قاسية.

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مشعل يهنئ أنهار الديك بالإفراج عنها

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