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قطر: نأمل في إنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية في مطار كابول خلال 48 ساعة

قطر: نأمل في إنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية في مطار كابول خلال 48 ساعة
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول قطري، اليوم الجمعة 3 سبتمبر/ أيلول، إن الدوحة تأمل في إنشاء ممرات مساعدة في مطار كابول خلال 48 ساعة فقط.

العالم- قطر

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مبعوث الدوحة إلى أفغانستان، مطلق القحطاني، قوله إن قطر تأمل في أن ترى إنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية في المطارات الأفغانية في غضون 48 ساعة.

وعملت قطر مع "طالبان" على سرعة إعادة فتح مطار كابول، الذي يهدد إغلاقه منذ رحيل القوات الأمريكية تحديات استراتيجية وإنسانية كبرى.

وقال القحطاني للقناة القطرية "نأمل أن نرى خلال الـ 24 أو 48 ساعة القادمة فتح ممرات إنسانية، حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول مطار كابول والمطارات العاملة الأخرى".

وكانت طائرة قطرية هي أول طائرة أجنبية تهبط في العاصمة الأفغانية يوم الأربعاء منذ انتهاء عمليات الإجلاء المسعورة في اليوم السابق بالانسحاب الأمريكي.

وهبطت بعد ذلك رحلة من الدوحة في كابول يوم الخميس على متنها خبراء كان من المقرر أن يفحصوا الجوانب الأمنية والتشغيلية المتعلقة بالمطار، بحسب مصدر مقرب من الموضوع لوكالة "فرانس برس".

وقالت الدوحة، وهي نقطة عبور رئيسية للاجئين الأفغان، إنها تعمل جاهدة لاستئناف العمليات بسرعة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، إن الكتلة ستبحث عن زيادة مساعدتها للشعب الأفغاني، لكنها ستحكم على السلطات "وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها".

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