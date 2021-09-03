ثلاث خطوات يومية تخلصنا من الترسبات على الأسنان

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وإجمالا، ثلثي البالغين لديهم لويحات مرئية على سن واحدة على الأقل، ومعظمنا لديه نحو ست أسنان عليها طبقة من اللويحة السنية.

وتتشكل اللويحة السنية على الأسنان كل يوم، لكن روتين الأسنان المنتظم والشامل يمكن أن يساعد على التخلص منها.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن كيفية تنظيف اللويحة السنية وفقا للخبراء في Colgate وDental Care.

وتوصف اللويحة السنية، (المعروفة أيضا بأسماء البلاك الميكروبي أو البيوفيلم الفموي أو البيوفيلم السني أو بيوفيلم لوحة الأسنان أو بيوفيلم البلاك البكتيرية)، بأنها طبقة من البكتيريا المتراكمة على الأسنان ويمكن أن تكون ضارة جدا.

ومعظمنا يأكل الكربوهيدرات كل يوم، وهذه الأطعمة تغذي البكتيريا وتسبب في إفراز الأحماض.

ويمكن أن تضعف الأحماض المنتجة مينا الأسنان ، وهي المادة التي تحمي أسنانك من التشقق ودرجات الحرارة الشديدة والمواد الكيميائية.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بالتجاويف والالتهابات المؤلمة مثل الخراجات، كما أنه يعطي الأسنان مسحة صفراء.

وتتراكم اللويحات السنية عندما يتحد اللعاب والطعام والسوائل وتلتصق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

وهذا هو السبب في أن اللويحة السنية يمكن أن تسبب المراحل المبكرة من أمراض اللثة والتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة.

وتتصلب اللويحات السنية وتتقلص، ما يجعل اللثة تنتفخ وتنزف.

وتعد إزالة اللويحة السنية كل يوم أمرا مهما لأنه يسمح بحماية ابتسامتك وصحة أسنانك والحفاظ عليها.

كيفية تنظيف اللويحة السنية من الأسنان - الخطوات الثلاث اليومية:

وفقا لـColgate، فإن إزالة اللويحات السنية أمر بسيط مع نظافة الفم الجيدة. وقال الخبراء: "إن التخلص من هذا الغشاء الحيوي اللزج سهل. تنظيف جميع أسطح الأسنان تماما، بين الأسنان وتحت خط اللثة، يمكن أن يساعد في إزالة بقايا الطعام التي تغذي البكتيريا. وعندما تتصلب اللويحات السنية إلى الجير، المعروف أيضا باسم القلح، يجب عليك زيارة أخصائي صحة الأسنان لإزالته، لأن الفرشاة والخيط العادي لن يفعلا ذلك".

وفيما يلي ثلاث خطوات حاسمة لمنع تراكم الترسبات.

نظف أسنانك

يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل. وتنصح Colgate بتنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل لمنع تراكم البكتيريا وتسوس الأسنان.

وتشرح: "لا يتطلب الأمر ضغطا كبيرا أو تنظيفا قويا بالفرشاة لإزالة الترسبات. إن استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتنظيف كل سن بالفرشاة سيساعد على إزالة التراكم وبقايا الطعام".

ويجب تنظيف جميع أسطح الأسنان، بما في ذلك الأسنان الداخلية والأضراس الموجودة في آخر فمك مباشرة.

غيّر نظامك الغذائي

تذكر أن البكتيريا تحب الكربوهيدرات الموجودة في الحلويات أو الصودا أو الوجبات الخفيفة، لذلك قد تحتاج إلى مراقبة ما تتناوله ومتى تتناوله.

ويوضح موقع Colgate: "إن تقليل كمية هذه الأطعمة والمشروبات، جنبا إلى جنب مع تنظيف الأسنان بالفرشاة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على اللويحات السنية تحت السيطرة .. قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية أو النشوية، وخاصة الوجبات الخفيفة".

الخيط

أشار فريق Colgate إلى أن التنظيف بين أسنانك وتحت خط اللثة أمر بالغ الأهمية لإزالة الأغشية الحيوية واللويحات ويمكن أن يساعد في منع التهاب اللثة وتسوس الأسنان.

وقال الخبراء: "هناك عدة أنواع من المنتجات التي سيتم تنظيفها في تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها. ويمكن أن ينحني خيط تنظيف الأسنان التقليدي حول أسنانك لتنظيف كل جانب من كل سن".

وتابع الفريق: "يمكن أن تصل أعواد الأسنان إلى ما بين الأسنان إذا كان لديك تقويم الأسنان أو أي عائق آخر أمام استخدام خيط تنظيف الأسنان."