البنتاغون: وزير الدفاع الاميركي سيزور دول عربية

العالم-الاميركيتان

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من زيارة أوستن هو تقديم الشكر للبلدان المذكورة لقاء تعاونها ومساعداتها المقدمة بشأن أفغانستان، فضلا عن تأكيد الشراكة العسكرية بين واشنطن وهذه البلدان، على حد تعبيره.

وأضاف: "ستكون هذه أول رحلة له إلى الشرق الأوسط، ومن الواضح أنه وقت مناسب للغاية لشكر هذه الدول على دعمها".

يذكر ان تشهد افغانستان ازمات متعددة في ظل فشل اميركا في هذا البلد وسحب قواتها بعد 20 عاما من الاحتلال ودون تحقيق لاي من اهدافها الاستراتيجية .

وسيطرت جماعة طالبان في افغانستان بعد انسحاب القوات الاميركية والاجنبية من البلاد.