الادميرال سياري: بحر قزوين يجب ان يبقى بحر السلام والصداقة

العالم - ايران

وقال الادميرال سياري في كلمته مساء الجمعة في المراسم الختامية لمسابقات "كاس البحر" ضمن دورة الالعاب العسكرية الدولية: لقد حققنا المركز الاول في المسابقات الثلاث "الغوص في العمق" في كنارك (جنوب شرق) و"كاس البحر" في انزلي (شمال) و"خبراء نيران المدفعية" في اصفهان (وسط) مما يشير الى اننا قادرون على تحقيق ما نريد ببذل الهمم والجهود.

واشار الى اهمية بحر قزوين الفائقة من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية في المنطقة والدول المطلة عليه وقال: ان بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة ونظرا لاهميته لجميع الدول المطلة عليه فانه يجب ان يبقى بحر السلام والصداقة ويستمر الامن المستتب فيه.

واكد بان الدول المطلة على بحر قزوين لن تسمح ابدا للاجانب بالتواجد في هذا البحر واضاف: اننا ومن اجل انجاز اي انشطة بحرية واستثمار الثروات الطبيعية في بحر قزوين يمكننا توفير امن المنطقة يدا بيد.

واعتبر تنظيم المسابقات ضمن الالعاب العسكرية الدولية خطوة كبيرة في مسار تحقق الدبلوماسية البحرية والدفاعية للبلاد وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدرك جيدا كيف يمكن الاستفادة اللازمة من هذه الطاقة الدبلوماسية البحرية والدفاعية.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية (آرمي 2021) تقام باستضافة روسيا وتنظم دول اخرى بعضها ومن ضمنها 3 مسابقات اقيمت في ايران.