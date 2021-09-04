السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كندا..دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة انقلبت عليه عكسيا

كندا..دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة انقلبت عليه عكسيا
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أظهرت استطلاعات للرأي "تقهقر" شعبية رئيس الوزراء الكندي الليبرالي، جاستن ترودو، قبل انتخابات مبكرة دعا هو إلى إجرائها على أمل أن تؤدي طريقة تصديه لأزمة كوفيد-19 إلى فوزه بها.

العالم-الاميركيتان

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تراجع فرص الليبراليين، مع تزايد استياء الناخبين من ترودو (49 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 2015. وقال أحد المخططين الاستراتيجيين الليبراليين يوم الجمعة إن الدعوة إلى الانتخابات المبكرة جاءت بنتائج عكسية، مع نظر الناخبين إليها على أنها "خطأ" و"جشع".

وأوضح استطلاع أجراه معهد نانوس للأبحاث لحساب محطة (سي تي في) حصول المحافظين على 35.7% من الدعم العام، والليبراليين على 30.7%، وحزب الديمقراطيين الجدد ذي الاتجاهات اليسارية على 18.3%.

وكان ترودو قد دعا الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر، قبل عامين من الموعد المحدد.

وكان الليبراليون متقدمين في ذلك الوقت بشكل كبير، وبدا من المرجح أن يستعيدوا الأغلبية في البرلمان التي خسروها في 2019.

وهاجم المنافس الرئيسي لترودو في حزب المحافظين، إيرين أوتول، رئيس الوزراء مرارا لدعوته لإجراء الانتخابات أثناء الجائحة.

ونشر مسؤولو الصحة الكنديون يوم الجمعة نموذج محاكاة أوضح أن إصابات كوفيد-19 الجديدة يمكن أن تتجاوز ذروة الموجة الثالثة خلال الشهر، وحذروا من أنه إذا لم يتم تكثيف التطعيمات بين الشبان فقد يتم تجاوز سعة المستشفيات في البلاد لاستيعاب عدد المصابين بالفيروس.

روابط ذات صلة

كندا.. متظاهرون غاضبون يوجهون الشتائم لترودو خلال تجمع انتخابي

كندا.. خصوم ترودو يتقدمون باستطلاعات للرأي قبل الانتخابات المبكرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توقيت واهداف الاعتداء الاسرائيلي الاخير على سوريا

هكذا استغلت سلطات البحرين جائحة كورونا للتضييق على مراسم عاشوراء

نقل جثمان المرجع الكبير آية الله الحكيم الى كربلاء المقدسة

هذا ما فعلته"غوغل" بشأن "إيميلات" الحكومة الأفغانية السابقة

كندا..دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة انقلبت عليه عكسيا

الرئيس التونسي يمهّد للاستفتاء الدستوريّ