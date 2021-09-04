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طالبان تعلن عن وعود إيطاليا بإعادة فتح سفارتها في كابل

طالبان تعلن عن وعود إيطاليا بإعادة فتح سفارتها في كابل
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان" أن إيطاليا وعدت بإعادة فتح سفارتها في كابل وإرسال بعثتها الدبلوماسية خلال الأيام القليلة القادمة.

العالم-افغانستان

وقال متحدث باسم طالبان على "تويتر": "أجرى مسؤول العلاقات مع الدول الأوروبية بالمكتب السياسي للحركة (الملا عبد الحق وثيق) لقاء مع مبعوث رئيس الوزراء الإيطالي (اينريكو سلواي)، حيث وعد الأخير بعدم إغلاق سفارة بلاده في كابل، وبأن السفير الإيطالي سيعود قريبا".

وفي وقت سابق قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، إن "إعادة فتح السفارة الإيطالية في كابل لن يكون الآن بالتأكيد، وهو أمر من السابق لأوانه الحديث عنه".

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، الخميس الماضي، أن "الوقت الحالي يفتقر للظروف الأمنية اللازمة"، لاستئناف النشاط الدبلوماسي في كابل.

وكان المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، قد أعرب عن أمله في أن "تعترف إيطاليا بحكومتنا الإسلامية وتعيد فتح سفارتها قريبا"، واصفا الصين، في مقابلة نشرتها صحيفة "لاريبوبليكا" بـ"الشريك الرئيسي" لإعادة إعمار البلاد.

وقال المتحدث "لقد تم إنفاق كل الأموال على الحرب، وحان الوقت الآن لإعادة البناء. لهذا نحن بحاجة إلى تحسين علاقاتنا الدولية واعتماد حكومتنا في جميع أنحاء العالم….ندرك أن أمامنا مهمة هائلة، لكننا نرسي أسس تحول عميق في البلاد".

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