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40 حافلة تصل درعا لنقل المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة

40 حافلة تصل درعا لنقل المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم بأن عدد الحافلات التي وصلت إلى محافظة درعا جنوب سوريا لنقل الرافضين من درعا البلد للاتفاق باتجاه تركيا حوالي 40 حافلة.

العالم-سوريا

وسبق ان ذكر مصدر ميداني مواكب لعملية التسوية أنه وبعد يومين من فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والمتخلفين عن خدمة العلم وتسليم السلاح في حي الأربعين بدرعا البلد شهدت العملية عدة محاولات تعطيل من قبل بعض متزعمي الإرهابيين في الحي حيث لم تشهد العملية تسليماً حقيقياً للسلاح المتوسط وتم الاكتفاء بتسليم بضعة أسلحة فردية ليست ذات أهمية إضافة إلى التنصل من تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق.

ويأتي هذا التراجع وعرقلة التسوية من قبل الإرهابيين في أعقاب تصريحات أطلقتها السفارة الأمريكية في دمشق عبر موقعها الافتراضي والتي شكلت على ما يبدو أمر عمليات للإرهابيين للتراجع عن تنفيذ الاتفاق الذي بدأ تنفيذه قبل أيام.

وخرجت مجموعة من الإرهابيين الرافضين إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق وقام عدد من المسلحين والمطلوبين بتسوية أوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين قبل أن تتعطل العملية نتيجة رفض تسليم السلاح المتوسط وبنود أخرى من الاتفاق.

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