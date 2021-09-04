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الاردن.. السجن لشخصين ساعدا طالبا بضرب وإهانة معلم

الاردن.. السجن لشخصين ساعدا طالبا بضرب وإهانة معلم
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

حكمت إحدى المحاكم الجزائية في الأردن بإدانة المشتكى عليهما الشقيقين (م.أ) و (م.أ) بجرم تحقير الموظفين، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة لكل واحد منهم مدة التوقيف.

العالم ـ منوعات

كما أدانتهما بجرم ضرب موظف والاعتداء عليه بفعل مؤثر، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس سته أشهر محسوبة لكل واحد منهم مدة التوقيف.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليهما لتصبح العقوبة واجبه النفاذ هي سته أشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف لكل واحد منهم.

وجاء حكم المحكمة، أنه بعدما ثبت لها أن المعلم (أ) قام بضرب الحدث الطالب (إ) داخل حرم المدرسة، وفي اليوم التالي حضر المشتكى عليهما – وهما شقيقان وعمَّان للحدث الطالب (إ) – إلى المدرسة، وقاما بالتهجم على المعلم (أ) وضربه على أنحاء متفرقة من جسده أمام جميع الموجودين، وقاموا بسبه بعبارات مشينة (…)، وبعدها قاما بتثبيته على الأرض وطلبا من الحدث الطالب (إ) – إبن شقيقهما – أن يقوم بالدعس على رأس المعلم (أ)، وبعدها حضر مساعد مدير المدرسة وقام بإبعادهم عنه، وخرج المشتكى عليهما والطالب من المدرسة وهم يضحكون، وقد تم إدخال المعلم (أ) للمستشفى، وحصل على تقرير طبي يشعر بإصابته.

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