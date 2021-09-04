بالفيديو.. دمشق ترحب بامرار الطاقة والغاز الى لبنان

العالم – سوريا

عبر معبر جديدة يابوس الحدودي السوري مع لبنان وصل وفد لبناني رفيع المستوى تتقدمه نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الوزيرة زينة عكر ويضم وزراء المال والطاقة والمدير العام للأمن العام اللبناني ودون تأخير عقد الجانبان اجتماعا ناقش الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، خاصة في مجال الكهرباء والغاز، بالاضافة الى الطلب اللبناني بإمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. وسط ترحيب الجانب السوري بالطلب، واجواء ايجابية في الاجتماع.

وقال رئيس المجلس الاعلى السوري اللبناني المشترك، نصري خوري: "ناقش الجانبان الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان خاصة في مجالي الكهرباء والغاز وطلب الجانب اللبناني امكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الاراضي السورية، رحب الجانب السوري بالطلب واكد سادات سوريا لتلبية ذلك".

اللقاء انتهى باتفاق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين، حمل معه اهمية على المستوى الاقتصادي والسياسي.

كما قال الاعلامي والمحلل السياسي، يعرب خير بيك: "هناك الكثير من التفاصيل اجريت، اذا نظرنا عمليا من جهة الاشكال في الجنوب السوري تحتاج الى تفاصيل من جهة حتى استجرار هذا الغاز من قبل سوريا مثلا ايضا تحتاج الى نقاشات وتفاصيل. ناهيك عن هذا كله لا يمكن ان يأتيك هذا العرض وهو عرض امريكي بالمناسبة تم طرحه من قبل السفيرة الامريكية في بيروت منذ عشرة ايام لا يمكن ان ياتي بدون ان يكون هناك امور اخرى مطلوبة معه. انا اعتقد انه سيحتاج الى نقاش وتفاصيل ولا يمكن ان يتم بهذه السهولة".

هذه الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ اكثر منذ عشر سنوات وتأتي بهدف إعادة احياء الاتفاق الموقع عام الفين وتسعة لمساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورا بسوريا.

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