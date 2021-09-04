العراق.. تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي

العالم-العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير "استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة".



وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، خلال اللقاء، "أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".



من جهته، عبَّر وزير الداخلية السعودي عن "دعم المملكة العربية السعودية للعراق وبتوجيهٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، والتعاون في جميع المجالات، من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة" وفق ما جاء في البيان.