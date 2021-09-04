السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي

العراق.. تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع وزير الداخلية السعودي، تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد والرياض.

العالم-العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير "استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، خلال اللقاء، "أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".

من جهته، عبَّر وزير الداخلية السعودي عن "دعم المملكة العربية السعودية للعراق وبتوجيهٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، والتعاون في جميع المجالات، من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة" وفق ما جاء في البيان.

روابط ذات صلة

العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني بين الجانبين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد سنوات طويلة.. ليبيا تنهي انقسام القطاع النفطي

مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم إرسال بعض اللاجئين الأفغان إلى كوسوفو

وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان

الجزائر تعتقل أشخاصا تورطوا بتهريب نبيل القروي من تونس

فرنسا: لا يمكن لأوروبا الاعتماد على الحماية الأمريكية

إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين.. وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من يريفان الى حلب