الرئيس الإسرائيلي التقى سرا ملك الأردن في عمان، ما الذي جرى؟

العالم- الاردن

وأوضح البيان الاسرائيلي أن الاجتماع تناول "قضايا العمق الاستراتيجي سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي".

وتطرق الجانبان أيضا إلى قضايا الاستيراد، والزراعة، والطاقة، وحلول أزمة المناخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هرتصوغ نسق رحلته إلى الأردن مع وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

يذكر أنه في شهر مارس المنصرم أصبحت العلاقات بين تل أبيب وعمان فاترة بعد إلغاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال وقتها، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات بسبب صعوبات تنسيق الرحلة إلى أبو ظبي عبر المجال الجوي الأردني.

وقبل ذلك بوقت قصير، ألغى ولي العهد الأردني الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بسبب خلافات مع كيان الاحتلال حول الترتيبات الأمنية.