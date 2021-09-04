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إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين..

وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من يريفان الى حلب

وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من يريفان الى حلب
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من العاصمة الأرمينية يريفان إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين المتوقفة منذ عام 2011.

العالم-سوريا


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إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين.. وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من يريفان الى حلب