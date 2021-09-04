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وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان

وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

توفي رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.

ونعاه عدد من أفراد العائلة عبر مواقع التواصل، قبل صدور الاعلان الرسمي عن الوفاة من قبل المجلس الشيعي الأعلى.

وساءت حال الشيخ قبلان الصحية في الفترة الماضية، ما استدعى دخوله مراراً الى المستشفى.

وقد غاب الشيخ قبلان عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية.

من هو؟

ولد عام 1936 في بلدة ميس الجبل الجنوبية، والتي عرفت بحوزاتها الدينية وعلمائها.

أسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقاً لمسيرة الامام موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.
على اثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال ودخوله إلى المستشفى في العام 2000، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

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