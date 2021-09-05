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بفقد العالم تفقد الأمة احد اسلحة قوتها ونضالها

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

ودع العراق والعالم العربي والاسلامي المرجع آية الله السيد محمد سعيد الحكيم. الذي توفي عن عمر ناهز السابعة والثمانين في مدينة النجف الأشرف. العراقيون شيعوا آية الله الحكيم إلى مثواه الأخير في كربلاء المقدسة.

العالم- خاص بالعالم

على مواقع التواصل تفاعل كبير مع خبر وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. "علي العراقي" كتب: آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره تعوَّدَ ان يخرج كل سنة للمسير في زيارة الاربعين يواسي اهل البيت عليهم السلام.

"عبد المجيد الموسوي" بدوره علق: فقدت حوزة النجف الاشرف علما من اعلامها السيد الفقيد المرجع الفقيه اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس).

"ابو ملاك العراقي" ايضا كتب: بسمه تعالى. نعزّي الامام المهدي المنتظر والمراجع العظام وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

اخيرا "علي الكعبي" كتب في هذا السياق: بفقد العالم تفقد الأمة احد اسلحة قوتها فسلاح العلم هو السلاح الذي لا ينضب ولا يخذل رحم الله العالم السيد محمد سعيد الحكيم.

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