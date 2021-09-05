بفقد العالم تفقد الأمة احد اسلحة قوتها ونضالها

العالم- خاص بالعالم

على مواقع التواصل تفاعل كبير مع خبر وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. "علي العراقي" كتب: آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره تعوَّدَ ان يخرج كل سنة للمسير في زيارة الاربعين يواسي اهل البيت عليهم السلام.

"عبد المجيد الموسوي" بدوره علق: فقدت حوزة النجف الاشرف علما من اعلامها السيد الفقيد المرجع الفقيه اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس).

"ابو ملاك العراقي" ايضا كتب: بسمه تعالى. نعزّي الامام المهدي المنتظر والمراجع العظام وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.



اخيرا "علي الكعبي" كتب في هذا السياق: بفقد العالم تفقد الأمة احد اسلحة قوتها فسلاح العلم هو السلاح الذي لا ينضب ولا يخذل رحم الله العالم السيد محمد سعيد الحكيم.