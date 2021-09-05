السودان يعلن موقفه من استضافة لاجئين أفغان على أراضيه

العالم - السودان

وقال وزير الدفاع السوداني إبراهيم ياسين، حسب بيان صادر من مجلس الأمن والدفاع الوطني، إن “المجلس ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، مستعرضاً كافة الجوانب المتعلقة بالأمر”.

وأوضح ياسين أن "المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق".

يشار إلى أن وفقا للبيانات المعلنة، تم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من كابول في الجسر الجوي بقيادة الولايات المتحدة بعد أن استولت طالبان على المدينة في منتصف أغسطس/آب، لكن عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر ظلوا داخل البلاد.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا من وطنهم بحلول نهاية العام.