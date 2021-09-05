شاهد: مواجهات عنيفة بين طالبان ومجموعات المعارضة الافغانية

العالم- مراسلون

لكن ما لبث ان تبين عدم صحة الرواية، والحركة تضيق الخناق على بنجشير كما يتهمها قادة المسلحين بمنع وصول الغذاء وقطع الكهرباء والاتصالات.

اما كابل العاصمة، شهدت مظاهرة نسائية للمطالبة بحقوقهن، لكن الاحتجاج انتهى بعد القسوة التي مارسها عناصر طالبان ضد المتظاهرات.

على الصعيد السياسي، وصل رئيس الأستخبارات الباكستانية الى كابل في زيارة تهدف الوقوف على استعدادات طالبان للنظام المقبل، شكلها وأهم الوجوه فيها.

زيارة المسؤول الباكستاني تاتي وسط انباء عن وجود انقسامات داخل الحركة كما تؤكد المصادر، لكن مسؤولي الحركة يرفضون التعليق بشأن ذلك لوسائل الاعلام.

والحكومة التي كان من المقرر ان يتم الأعلان عنها الجمعة تأجلت إلى موعد غير معلوم لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الان.

وافاد مراسل العالم مجتبى محمد يونس في كابل : بان طالبان تتريث للاعلان عن الحكومة الجديدة، فهل تنتظر السيطرة على بنجشير ام ان ذلك نتيجة خلافات داخلية هذا ما ستكشفه الأيام او الساعات المقبلة؟

