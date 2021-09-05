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الحشد يستذكر مواقف الراحل الحكيم في الجهاد الكفائي ضد داعش

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم من النجف الاشرف خلال مراسم تشييع المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، بان آل الحكيم كان لهم دور كبير في رسم تاريخ العراق في المواقف الجهادية وايضاً في رسم الساحة الاسلامية والحوزة العلمية في النجف الاشرف.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل معتز العبودي، ان تشييع جثمان الفقيد الراحل كان مهيباً الى مرقد الامام علي بن ابي طالب "عليه السلام" نتيجة المشاركة الكبيرة جداً من قبل المشيعين الذين جاؤوا من مختلف المحافظات العراقية وايضاً مشاركة كبيرة من رجال الدين وطلبة الحوزة وممثلي المرجعيات الدينية، بالاضافة الى حضور نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني في هذه المراسم.

واوضح مراسلنا ان عددا كبيرا من فصائل الحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية شاركوا في هذا التشييع، الذين يستذكرون مواقفه ودعمه لفتوى الجهاد الكفائي ودعمه للحشد الشعبي والتصدي لعصابات داعش الوهابية.

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