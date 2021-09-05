طالبان تتعهد بتشكيل حكومة جامعة، هل تتمكن من ذلك؟

العالم- خاص بالعالم

وتعهدت الحركة بتشكيل حكومة جامعة، حيث نسجت علاقات مع شخصيات معارضة لها، مثل الرئيس السابق حامد كرزاي. لكن لم تتسرب أي معلومة عن نواياها الحقيقة ولا عن المكانة التي تعتزم منحها لممثلي المعارضة والأقليات.

كما أكد القادة الجدد لأفغانستان أن حكومتهم المقبلة قد لا تضمّ أية وزيرة، إذ إن النساء يمكن أن يتسلمن وظائف بمستويات أقلّ.

مراقبون للشان الافغاني ربطوا السبب في التاخر بالاعلان عن تشكيل الحكومة الذي كان مرتقباً يوم الجمعة بالمعارك الدائرة بين مقاتلي طالبان والقوات المعارضة في بانشير.

وفي الوقت الذي وصف نائب الرئيس السابق أمر الله صالح الذي يقاتل الحركة في وادي بانشير، الوضع بالصعب جداً ، اكد أن المقاومة مستمرة. بدوره اتهم أحمد مسعود الذي يقود المقاومة في الوادي، طالبان باختيار طريق الحرب.

إضافة إلى التطوارات بوادي بانشير والتهديدات المتواصلة لجماعة داعش الوهابية، فإن الوضع بالنسبة للنظام الافغاني الجديد سيكون ملحاً بسبب حالة الاقتصاد المتأزم الذي اصبح في حالة يُرثى لها. وما زاد من حدته توقف المساعدات الدولية التي يعتمد عليها بشكل كبير، بعدما جمّدت الدول الأجنبية قسماً منها.

وفي هذا السياق حذّرت الأمم المتحدة من الكارثة الإنسانية الوشيكة التي تحدث في افغانستان. وستعقد المنظمة في الشهر الجاري اجتماعاً في جنيف للدول الأعضاء بهدف زيادة المساعدات الإنسانية للبلاد.

من جهته، أكد السفير القطري في أفغانستان سعيد بن مبارك أنه سيتم قريبا تشغيل رحلات دولية إلى أفغانستان وأنه تم إصلاح الرادار وبرج المراقبة والمدرج وتأمين مطار كابول ومحيطه.

ولفت الى ان بلاده ارسلت 15 طنا من المساعدات الإنسانية مصدرها تبرعات من أنحاء العالم، وأشار إلى تواصل الرحلات الجوية المماثلة في الأيام القادمة.