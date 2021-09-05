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4 خطوات لشراء الرمان الطازج

4 خطوات لشراء الرمان الطازج
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبدأ موسم الرمان في شهر أغسطس/آب وينتهي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وهو فاكهة لذيذة تتميز بفوائدها الغذائية الضخمة.

العالم - منوعات

1.وزن الرمان

اختر ثمرة رمان ثقيلة. يشير وزن ثمرة الرمان إلى كمية العصير فيها، فكلما زادت ثمرة الرمان زادت كمية العصير فيها.

2. شكل الثمرة

تحقق من شكل ثمرة الرمان - شكل الرمان غير الناضج سيكون مستديرا، حيث أن الرمان ينضج، وتنتج بذوره المزيد من العصير وتجعل شكله أكثر تربيعا ومسطحا. كما يشير تاج ثمرة الرمان المفتوح إلى أنه أكثر نضجا.

3. لون الثمرة

اختر ثمرة رمان ذات قشرة ملونة عميقة. تتنوع القشرة في ظلال حمراء، من الساطع إلى البني أو حتى الوردي. يجب أن تكون القشرة لامعة أيضا.

مع ذلك وفي حين أن لون القشرة لا يشير إلى أي شيء عن النضج أو النكهة، فكلما كان اللون أعمق، كان ذلك أفضل.

4. ملمس الرمان

المس الثمرة- لا ينبغي أن تكون قشر الرمان الجيد طريا جدًا ويجب أن يكون صلب الملمس، وتأكد من عدم وجود أجزاء طرية جدا أو تالفة وأن القشر ناعم الملمس. يمكن أن تشير البقع اللينة جدا أو أي نقر في القشر إلى التسوس.

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