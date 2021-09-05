إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية

العالم - الأميركيتان

وقالت الشرطة إنها استدعت إلى المطعم، وذلك عقب وقوع حادث إطلاق نار بولاية أوريغون الأمريكية، حيث وقعت مشاجرة بين أشخاص مترددين على المكان باستمرار، حيث أصيب 3 أشخاص.

وأضافت الشرطة أن جميع الضحايا نقلوا إلى المستشفى بسيارة خاصة، ولم يتم نقل أي منهم بسيارة إسعاف. قالوا إنه لا يبدو أن أي من الإصابات تهدد الحياة.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن إطلاق نار كان داخل المطعم وخارجه، حيث تم اعتقال أحد المشتبه بهم لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال شاهد لقناة "فوكس" الأمريكية إنه سمع ثلاث طلقات خارج المطعم وبدا الأمر وكأنه إطلاق نار من سيارة مسرعة، قال إنه بدا وكأنه مطلق النار صوب مجموعة تجلس خارج المطعم.