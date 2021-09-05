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صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول

صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله ​ السيد ​هاشم صفي الدين​  بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول وحضورنا سيكون اكبر واقوى.

العالم_لبنان

وشدد خلال حفل تأبيني اليوم الاحد في بلدة قاعقعية الجسر في جنوب لبنان على أنّه وبضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول، حيث اشترينا المازوت من ايران، وعبرنا به من سوريا استفاد منه لبنان المحاصر، وهذه خطوة اولى وسنستكملها بخطوات.

فاضاف أن إنجازات ​المقاومة ​أكبر من لبنان بكثير، ولكن البعض لا يستوعب هذا الأمر رغم اعتراف الاميركي الإسرائيلي. وأضاف إذا كان هدف الأميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، فنحن نقول له أنّ حضورنا سيكون اكبر واقوى.

وأكد السيد صفي الدين أن المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام، يضاف اليها الضغط الاميركي لتتخلى المقاومة عن سلاحها، معتبرا أن غباء ​السفيرة الاميركية​ كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النوايا الاميركية.

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