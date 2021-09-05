"طالبان" تعلن سيطرتها على مقر حاكم بنجشير

العالم - افغانستان

وذكر المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي على حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة استولت اليوم الأحد على مركز بنجشير ومقر الشرطة الرئيسي وكافة المرافق الحكومية، مشيرة أن قوات المعارضة ماتسمى بــ "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الأسلحة ووسائل النقل والذخيرة وقعت في يد "طالبان"، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عاصمة الولاية.

ولم تعلق "جبهة المقاومة" على إعلان "طالبان" هذا.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.