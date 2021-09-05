الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تأمر بحبس مطلقي النار في الاحتفالات وتجردهم من السلاح

طالبان تأمر بحبس مطلقي النار في الاحتفالات وتجردهم من السلاح
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

على خلفية سقوط قتلى مؤخرا في العاصمة الأفغانية كابل، اتخذت حركة "طالبان" إجراءات جديدة لتفادي إطلاق عناصرها عيارات نارية في الهواء خلال الاحتفالات.

العالم - افغانستان

وذكرت "طالبان" في بيان اليوم الأحد أنها أصدرت توجيهات إلى كل المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين المعنيين في العاصمة كابل والولايات الأخرى بإلقاء القبض فورا على كل من أطلق عيارات نارية في الهواء، بأي مناسبة كان، وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى إخراج المتورطين في هذه القضايا من المدن.

وأشارت الحركة إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديد هوية هؤلاء الناس وملاحقتهم".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر لـ"طالبان" النار في الهواء في كابل احتفالا بتقارير عن سقوط ولاية بنجشير في قبضة الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأودت تلك الأحداث في كابل، حسب بعض التقارير، بأرواح ما يصل إلى 70 شخصا.

روابط ذات صلة

كابل ..مقتل 17 شخصا إثر إطلاق نار عشوائي في العاصمة خلال احتفالات لطالبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان تأمر بحبس مطلقي النار في الاحتفالات وتجردهم من السلاح

مشروبات من الطبيعة تغني عن المسكنات.. تعرّف عليها

مصر تُجهز لإطلاق مبادرة جديدة لإحياء 'مفاوضات التسوية'

بينيت يتهم نتنياهو بمحاولة استخدام الجيش لاهداف سياسية

خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون : رئيسي: ايران مستعدة لتوفير الأمن والاستقرار والسلام في افغانستان

الكاظمي يحضر مجلس عزاء المرجع الحكيم في النجف الأشرف (صور)