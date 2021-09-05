طالبان تأمر بحبس مطلقي النار في الاحتفالات وتجردهم من السلاح

العالم - افغانستان

وذكرت "طالبان" في بيان اليوم الأحد أنها أصدرت توجيهات إلى كل المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين المعنيين في العاصمة كابل والولايات الأخرى بإلقاء القبض فورا على كل من أطلق عيارات نارية في الهواء، بأي مناسبة كان، وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى إخراج المتورطين في هذه القضايا من المدن.

وأشارت الحركة إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديد هوية هؤلاء الناس وملاحقتهم".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر لـ"طالبان" النار في الهواء في كابل احتفالا بتقارير عن سقوط ولاية بنجشير في قبضة الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأودت تلك الأحداث في كابل، حسب بعض التقارير، بأرواح ما يصل إلى 70 شخصا.