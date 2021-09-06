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إسماعيل هنية يعزي بري بوفاة الشيخ قبلان

إسماعيل هنية يعزي بري بوفاة الشيخ قبلان
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في جمهورية لبنان.

العالم - فلسطين

وعبر هنية عن تعازيه وأصدق مشاعر المواساة إلى بري، وإلى أسرة آل قبلان، وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإلى الشعب اللبناني الشقيق.

واستذكر هنية دور الشيخ قبلان في ترسيخ الوحدة والعيش المشترك في لبنان، وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب في العالم العربي والإسلامي، ومواقفه المشرفة في التضامن مع قضية فلسطين العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومناهضة مشاريع التسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته وإخوانه في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جميل الصبر وحسن العزاء.

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إسماعيل هنية يعزي بري بوفاة الشيخ قبلان

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