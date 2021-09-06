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سلطنة عمان تعلن عدم تسجيلها أي وفيات بسبب كورونا

سلطنة عمان تعلن عدم تسجيلها أي وفيات بسبب كورونا
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأحد، أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ شهور.

العالم - عمان

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4 وفيات، يوم الخميس، ووفاة واحدة يوم الجمعة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات يوم السبت.

يأتي ذلك فيما يواصل الوضع الوبائي في السلطنة تحسنه المستمر منذ أسابيع، مع تواصل حملات التطعيم.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الوزارة تحصين 2.504.214 شخصاً، منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر من العام الماضي، وحتى نهاية أغسطس، وقالت إنهم يمثلون 71% من المستهدفين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد من تلقوا جرعتي اللقاح بلغ 1.248.206 أشخاص، يمثلون 35% من المستهدفين، فيما بلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة 1.265.8 أشخاص، يمثلون 63%.

وأوائل أغسطس الماضي، قالت وزارة الصحة إنها تتوقع وصول السلطنة للمناعة المجتمعية ضد الفيروس بنهاية أكتوبر المقبل.

وتعتمد عُمان 4 لقاحات خلال عملية التطعيم؛ وهي: "فايزر-بيونتيك" الأمريكي الألماني، و"أسترازينيكا" البريطاني السويدي، و"سبوتنيك في" الروسي، و"سينوفاك" الصيني.

وقررت السلطنة مؤخراً تخفيف بعض القيود المفروضة على الحركة والنشاطات التجارية، كما قررت وقف العمل بقائمة الدول المحظور دخول القادمين منها، بدءاً من مطلع سبتمبر.

وبلغ مجموع الإصابات في السلطنة منذ ظهور الوباء 302.668 حالة، فيما بلغ مجموع المتعافين 292.573 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 4.075 حالة، بحسب الإحصائيات المعلنة.

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