مأرب: اجتماع لمناقشة أداء الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة

العالم - اليمن

وفي الاجتماع تم استعراض مستوى ضبط الجريمة وخلايا العدوان والمهربين والإنجازات المحققة في كشفها وضبطها.

وأكد المحافظ طعيمان أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة جراء استمرار العدوان.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى التحلي بمزيد من اليقظة، ورفع الجاهزية، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، مشيدا بما حققه أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء قبائل مأرب من انتصارات ميدانية مهمة في معركة تحرير المحافظة من قوى العدوان والارتزاق.