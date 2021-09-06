الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مأرب: اجتماع لمناقشة أداء الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة

مأرب: اجتماع لمناقشة أداء الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

ناقشت اللجنة الأمنية بمأرب في اجتماع لها الأحد، برئاسة المحافظ "علي محمد طعيمان"، أداء الأجهزة الأمنية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المديريات المحررة بالمحافظة.

العالم - اليمن

وفي الاجتماع تم استعراض مستوى ضبط الجريمة وخلايا العدوان والمهربين والإنجازات المحققة في كشفها وضبطها.

وأكد المحافظ طعيمان أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة جراء استمرار العدوان.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى التحلي بمزيد من اليقظة، ورفع الجاهزية، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، مشيدا بما حققه أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء قبائل مأرب من انتصارات ميدانية مهمة في معركة تحرير المحافظة من قوى العدوان والارتزاق.

روابط ذات صلة

عودة الأمن والاستقرار بمديرية رحبة المحررة في مأرب

تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية والعين على تحرير مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. السلاحف 'الراكضة السريعة' ما هو السر؟

تطور متواصل في جسم الإنسان وهذا هو الدليل

جلبوع.. قلعة أمنية كسرها الأسرى الفلسطينيون

مأرب: اجتماع لمناقشة أداء الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة

شاهد بالفيديو .. مراسل العالم: الفلسطينيون يعتبرون حادث سجن جلبوع بالنصر الكبير

بعد الصدمة والحيرة.. هل ينفذ الاحتلال عملية اقتحام لجنين بحثاً عن الاسرى الفارين؟