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العراق.. انطلاق عمليات امنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين

العراق.. انطلاق عمليات امنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاحد، انطلاق عمليات مشتركة بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

العالم - العراق

وقال الموسوي في بيان، ان قوات مشتركة من الحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء 22 والتاسع و88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والاعلام والطبابة وقوات من الجيش والشرطة الاتحادية وبغطاء جوي من طيران الجيش باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش".

وأضاف، ان "قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي انطلق من محورين أساسيين واحد من الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثاني من معبر النعمان شمالا باتجاه الطالعة ليلتقي باللواء 23 ب‍الحشد الشعبي".

وأشار الموسوي الى ان "قيادة قاطع ديالى للحشد نفذ عملية استباقية دقيقة جدا بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة سيعلن عنها لاحقا".

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