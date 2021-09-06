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الجهاد الاسلامي و'حماس' تباركان تحرير الفلسطينيين لانفسهم من سجن الاحتلال

الجهاد الاسلامي و'حماس' تباركان تحرير الفلسطينيين لانفسهم من سجن الاحتلال
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

باركت حركتا الجهاد الاسلامي وحماس عملية تحرير الفلسطينيين لانفسهم من سجن الاحتلال فجر اليوم واعتبرتا ان هذا التحرير يعتبر عمل بطولي ونصر للمقاومة.

العالم - فلسطين

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن نجاح الأسرى الستة في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق، يعتبر نصر للمقاومة وفشل ذريع لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره قال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم أن تمكن الأسرى من انتزاع حريتهم، رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية، يعتبر عمل بطولي وإنتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال.

وأضاف أن هذا الإنتصار الكبير يثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي والمقاوم والمجاهد لا يمكن أن تقهر أو تهزم مهما كانت التحديات، وان العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبداً، مؤكدا أن الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد، داخل السجون وخارجها لإنتزاع هذا الحق.

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