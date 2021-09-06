اليمنيون يحتفلون بإنتصارات جيشهم ولجانهم الشعبية

العالم – نبض السوشيال

وعبر هاشتاغ قال المغردون اليمنيون على تويتر ان عملية توازن الردع السابعة تعد نصرا على كافة المستويات وكان لابد منها لتأديب النظام السعودي وتعريفه حجمه الحقيقي. وأضافوا انه لو حدث في مارب كما حدث في عملية توازن الردع السابعة لما بقي في هذه المحافظة مرتزق. مؤكدين انهم يثقون بحكمه القياده ولكل شيء موعد

محللون سياسيون يمنيون غردوا على تيوتر قائلين ان عملية توازن الردع السابعة كانت ضرورة ملحة على القوات اليمنية المسلحة وهي استجابة طبيعية من القوات المسلحة لمطالب وضغط الشعب اليمني الذي يتعرض لاسواء عدوان وحصار في تاريخ البشرية ، مؤكدين انه كان لابد من ضربة قوية توجع العدوان.

المحللون السياسيون يقولون ان الطيش والإجرام هو قتل اطفال اليمن والابرياء المدنيين منذ 7 سنوات بصواريخ وطائرات دول التحالف. اما دفاع اليمنيين عن انفسهم فاسمه واجب وطني لطرد الغزاه وليس طيش.

اليمنيون يقولون لتحالف العدوان السعودي انه لن يجد من انصار الله سوى الصواريخ التي تزور قصورهم وتهدها على رؤسهم، مطالبين بوقف العدوان.

المغردون اليمنيون حثوا تحالف العدوان السعودي على التراجع وقبول الهزيمة وقالوا ان على تحالف العدوان ان نتظر الوجع الكبير والحسم الاخير بانتصار يمني عظيم تتعجب له الارض والسماء وكل ذلك بقوة العزيز الجبار. مؤكدين ان الشعب اليمني متوكل على الله ويعتمد عليه فهو القادر على كل شيئ، وعلى قدراته الذاتية ويواجه طواغيت الارض بالاصالة عن نفسه.

مراقبون للشأن الإقليمي يقولون ان الوصول إلى أرامكو معناه الاستهداف المباشر للمصالح الأمريكية في جزيرة العرب. مؤكدين ان أمريكا ي من تقود الحرب وتفرض الحصار على الشعب اليمني ولا يمكن لها أن تتوقف عن ذلك الا بعمليات توازن الردع التي لن تتوقف الا بتوقف العدوان والحصار.