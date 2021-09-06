ذو الفقاري: تعليق السفر البري من إيران إلى العراق

العالم - ايران

واضاف حسين ذو الفقاري في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين بعد اجتماع اللجنة: أن إيران والعراق ناقشا منذ بضعة اشهر كيفية إرسال الزوار للمشاركة في زيارة الأربعين في ظروف تفشي فيروس كورونا وبناء على مقررات وزارة الصحة في البلدين.

واضاف ان موضوع ارسال الزائرين نوقش في اللجنتين الأمنية والاجتماعية ولجنة الاربعين بحضور مسؤولين من وزارة الصحة وتقرر ان يكون المشاركون في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام ممن تلقوا لقاح كورونا وغير مبتلين بالأمراض المزمنة.

واوضح ذو الفقاري الذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، أن خطة متكاملة قد وضعت بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية ، وما يجب ان يتقيد به الزوار الايرانيون في العراق.

وكان العراق قد وافق امس على دخول 30 زائر ايراني كحد اقصى للمشاركة في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، على ان يحمل كل زائر شهادة اختبار سالبة لفيروس كورونا مدتها 72 ساعة وان يكون السفر جوا فقط .