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توضيح للحكومة الليبية حول الافراج عن الساعدي القذافي

توضيح للحكومة الليبية حول الافراج عن الساعدي القذافي
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الإفراح عن الساعدي معمر القذافي تنفيذا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.

العالم - ليبيا

وذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك"، إلى أنه جرى "تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية".

وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية في البيان التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، وأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

إلى ذلك تحثت مصادر أمس الاثنين، أن الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، غادر الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة إلى تركيا.

وأوضحت المصادر أن القذافي غادر باتجاه اسطنبول على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أكد إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

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