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باريس سان جيرمان يبرم عقدا مع شركة أزياء عالمية عقب ضمه ميسي

باريس سان جيرمان يبرم عقدا مع شركة أزياء عالمية عقب ضمه ميسي
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول، إنه وقع اتفاق شراكة لمدة عامين مع دار الأزياء كريستيان ديور.

العالم-رياضة

وقال باريس سان جيرمان إن ديور ستصمم خزانة ملابسهم الرسمية، وأن هذه الشراكة كانت المرة الأولى التي يوقع فيها ديور صفقة بهذه الطريقة مع نادٍ رياضي.

وأضاف نادي باريس سان جيرمان أن كيم جونز، المدير الفني لمجموعات ديور للرجال، قد صمم سلسلة من الإبداعات الجديدة لفريق باريس سان جيرمان للموسمين المقبلين.

وينهي بتلك الطريقة باريس سان جيرمان اتفاقية شراكة سابقة مع شركة "هوغو بوس" الألمانية.

ويتمتع باريس سان جيرمان بواحد من أقوى القوات الهجومية في كرة القدم للأندية، حيث انضم اللاعب الجديد ليونيل ميسي إلى البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وانضم ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، إلى النادي الباريسي من برشلونة وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أواخر الشهر الماضي.

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باريس سان جيرمان يبرم عقدا مع شركة أزياء عالمية عقب ضمه ميسي

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