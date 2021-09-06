شاهد.. طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة بانجشير

العالم - افغانستان



بعد معارك طاحنة استمرت لايام في بانجشير شمال افغانستان بين حركة طالبان وقوات المعارضة بزعامة أحمد مسعود، الحركة تعلن السيطرة الكاملة على الولاية.

المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال ان حركته سيطرت على الولاية وان عددا من مقاتلي المعارضة قتلوا، وهرب من تبقى منهم ، ولفت الى ان الحركة تمكنت مما وصفه تحرير سكان بانشير من الجبهة المعارضة، ولفت الى ان حركته لن تمارس اي تمييز مع السكان مضيفا انه بالسيطرة على بانشير تكون طالبان قد انتهت دوامة الحرب وحققت الاستقلال الى الشعب والبلاد حسب قوله.

ولم تعلق الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية بزعامة أحمد مسعود بعد على ما ذكرته حركة طالبان بشأن سقوط ولاية بانشير.

وكانت المعارضة قد رحبت بمبادرة مجلس العلماء في افغانستان بهدف وضع حد للمعارك الطاحنة في وادي بانشير والتي خلفت خسائر فادحة في الارواح.

واكد زعيم المعارضة في وادي بانشير أحمد مسعود موافقة جبهة المقاومة الوطنية لإنهاء القتال على الفور بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الطرفين لحل المشاكل الحالية. وأعرب مسعود عن استعداد الجبهة لوقف القتال من اجل التوصل الى سلام دائم بشرط وقف طالبان لهجماتها وتحركاتها العسكرية في وادي بنجشير، ومنطقة أنداراب في ولاية بغلان المجاورة.ودعت المقاومة المناهضة لطالبان في وادي بانشير في بيان إلى وقف إطلاق النار بعد ورود أنباء عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وبعدها اقترحت المعارضة المعروفة باسم "جبهة المقاومة الوطنية" على طالبان وقف عملياتها العسكرية في بانشير، وسحب قواتها مقابل امتناع قوات الجبهة عن أي عمل عسكري".الدعوة الى وقف اطلاق النار في بانشير جاءت عقب اعلان جبهة المعارضة مقتل المتحدث باسمها فهيم دشتي والجنرال عبد الودود زاره في المعارك الاخيرة.