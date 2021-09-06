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الى كل من يعاني من أعراض ارتفاع السكر بالدم...

الى كل من يعاني من أعراض ارتفاع السكر بالدم...
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

 يمكن استخدام المكملات الغذائية للحماية من بعض أعراض مرض السكري النوع 2، والتي تشمل التعب وزيادة التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالعطش الشديد.

العالم =منوعات

ويحدث مرض السكري بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وهو ناتج عن عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.

وإذا كنت مصابا بداء السكري، فيمكنك تقليل خطر حدوث مضاعفات عن طريق إضافة بعض المكملات العشبية إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.

ويعتبر الكركم أحد أفضل المكملات الغذائية لمرضى السكري، وفقا لأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير.

ويمكن أن يساعد مكونه النشط، المعروف باسم الكركمين، في تحسين مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري.

ويعتبر الكركم أيضا مضادا طبيعيا للالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، بما في ذلك تلف الأعصاب أو الكلى.

وكتبت الدكتورة بروير على موقعها على الإنترنت، DrSarahBrewer.com: "يستخدم الكركم كتوابل برتقالية صفراء في المطبخ، ويحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة من أصباغ أكثرها نشاطا هو الكركمين. وثبت أيضا أن مكملات الكركمين تعمل على تحسين مقاومة الأنسولين عن طريق تنشيط مستقبلات الأنسولين. ولدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز (مقدمات السكري)، يمكن أن يؤخر الكركم ظهور مرض السكري النوع 2".

ويمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق إضافة المزيد من القرفة إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.

ويحتوي لحاء شجرة القرفة على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تعمل على تحسين حساسية مستقبلات الأنسولين.

وأضافت أن تناول المزيد من القرفة على مدى أربعة أسابيع، يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

كما لاحظ المرضى تحسنا في توازن الكوليسترول "الجيد" إلى الكوليسترول "الضار".

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