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لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا

لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

في إطار الإجراءات المتخذة لمواكبة مراسم تشييع العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان تم اتخاذ تدابير سير لمواكبة مراسم التشييع.

العالم_لبنان

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الليلة البلاغ التالي:

"عطفا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1377/إ تاريخ 6-9-2021، سيتم منع مرور السير على الطريق الممتدة من طريق المطار من أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى الشياح روضة الشهيدين وجميع الطرقات المتفرعة منها، وذلك اعتبارا من الساعة 13,00 من تاريخ 7-9-2021، ولحين انتهاء مراسم التشييع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور.

و أقام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان مجلس فاتحة وتقبل عزاء اليوم الاثنين لليوم الثاني برئيسه الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في مقر المجلس.

وتقبل نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ورئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان ممثلا الرئيس نبيه بري واعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس، وأسرة الفقيد التعازي بالراحل".


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لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا